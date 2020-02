Yakuza 0 approda finalmente su Xbox One

SEGA ha annunciato che Yakuza 0 è ora disponibile su Xbox One, segnando così il debutto di questo celebre frannchise sulla console della Casa di Redmond.

Prequel dello Yakuza originale, Yakuza 0 segue le storie parallele di Kazuma Kiryu e Goro Majima, due uomini che si trovano profondamente invischiati nei violenti conflitti dell’infernale malavita giapponese. Ambientato durante la bolla economica nipponica degli anni ’80, i giocatori esploreranno i distretti straordinariamente dettagliati di Kamurocho a Tokyo e Dotonbori a Osaka, vestendo i panni di Kiryu e Majima e saranno impegnati in una strenua lotta per la sopravvivenza… salvo prendersi qualche attimo di pausa per andare al bowling, in sala giochi SEGA per fare una partita a Out Run , in discoteca, a fare qualche gara con le piste di macchinine elettriche, andare a pescare, trascorrere una serata al cabaret, oppure a cantare al karaoke, giusto per elencare alcune delle attività secondarie disponibili in Yakuza 0.

Da notare, inoltre, che Yakuza 0 è incluso nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, sia nella sua offerta per console che in quella per PC.