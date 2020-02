Baldur's Gate 3: trapelati alcuni screenshot in attesa del reveal

In attesa della presentazione ufficiale del gameplay di Baldur’s Gate 3 che si terrà nella serata di oggi, ecco che in rete sono iniziati a spuntare i primi screenshot del gioco di ruolo targato Larian Studios.

Le immagini che trovate nella galleria in calce a questo articolo mostrano diverse parti del gioco, a partire dagli immancabili dialoghi a scelta multipla, passando per i combattimenti tattici a turni che ricordano quelli già visti nella serie Divinity: Original Sin, senza dimenticare un po’ di sana esplorazione di dungeon pieni zeppi di trappole infernali.

Mentre visionate gli screenshot, vi ricordiamo che la presentazione di Baldur’s Gate 3 inizierà alle 21:00 di oggi, mentre il gioco dovrebbe approdare su Steam in Accesso Anticipato entro fine anno.

