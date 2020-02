Predator: Hunting Grounds, prevista una prova gratuita a fine marzo

I ragazzi di Illfonic, gli sviluppatori di Predator: Hunting Grounds, hanno annunciato che il gioco sarà disponibile in prova gratuita sul finire del prossimo mese in vista della successiva pubblicazione del gioco completo.

Tutti gli interessati potranno dunque provare questo videogioco multiplayer asimmetrico dal 27 al 29 marzo, sia su PC (tramite l’Epic Games Store) che su PS4. Da notare che gli utenti della console Sony avranno bisogno di un abbonamento al servizio PlayStation Plus per accedere ai server di gioco. La versione di prova permetterà di vestire i panni del Predator, oppure di far parte di un team di quattro giocatori per cercare di sopravvivere agli assalti del cacciatore alieno.

Vi ricordiamo che Predator: Hunting Gounds sarà disponibile su PC e PS4 dal 24 aprile 2020.