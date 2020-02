Dark Pictures Anthology Little Hope: primi dettagli e finestra di lancio

Supermassive Games ha rivelato i primi dettagli del prossimo capitolo della Dark Pictures Anthology – Little Hope, insieme alla sua finestra di lancio.

Il primo capitolo dell’antologia horror interattiva di Supermassive Games è stato Man of Medan, uscito ad agosto lo scorso anno, e chi lo ha giocato ha già avuto un assaggio di Little Hope con un breve teaser posto proprio dopo i titoli di coda. Ora gli sviluppatori hanno finalmente rilasciato qualche dettaglio in più su cosa dovremo aspettarci dal prossimo titolo.

Qui sotto un nuovo trailer che riassume Man of Medan e mostra il teaser di Little Hope:

Nel gioco vestiremo i panni di quattro studenti e del loro professore intrappolati all’interno della città abbandonata di Little Hope dove inquietanti visioni tormentano i nostri eroi attraverso una nebbia impenetrabile. Nel corso della storia i protagonisti non dovranno solo fuggire da Little Hope, ma anche scoprire il significato dei terrificanti eventi, la fonte del male, e come tutto questo è collegato a loro.

Come per Man of Medan anche Little Hope vanta le due modalità multiplayer Shared Story e Movie Night. Nella prima i giocatori potranno condividere la propria storia con i loro amici online mentre in Movie Night un gruppo di cinque giocatori possono passarsi il controller e giocare in locale.

Come da copione in Little Hope ogni scelta muterà la storia del gioco e la vita e la morte dei personaggi dipende esclusivamente dalle azioni che i giocatori intraprenderanno.

Little Hope sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC nel corso di quest’estate.

Fonte