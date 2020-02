Apex Legends: in arrivo l'evento a tempo Falla nel Sistema

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato Falla nel Sistema, un nuovo evento a tempo limitato in arrivo sui server di Apex Legends.

Falla nel Sistema sarà caratterizzato dalla nuova modalità Deja-Loot, nella quale i bottini compariranno nella stessa posizione della mappa durante tutte le partite. Con questo evento a tempo limitato i giocatori potranno, per la prima volta, ottenere la nuova Armatura Evo e collezionare moltissimi accessori a tema Assimilazione e il nuovo Set Cimelio di famiglia per Octane.

Ecco una breve sintesi di tutte le novità disponibili per i giocatori:

Modalità Deja-Loot – In questa modalità a tempo limitato sarà possibile trovare sia i rifornimenti che i bottini, nella stessa posizione in tutte le partite per l’intero evento Falla nel Sistema. La posizione dell’anello cambierà ogni giorno. Lo scenario della prima settimana della modalità Deja Loot sarà la mappa Confini del Mondo; la seconda settimana invece vedrà le Leggende ritornare nel Canyon dei Re.

– In questa modalità a tempo limitato sarà possibile trovare sia i rifornimenti che i bottini, nella stessa posizione in tutte le partite per l’intero evento Falla nel Sistema. La posizione dell’anello cambierà ogni giorno. Lo scenario della prima settimana della modalità Deja Loot sarà la mappa Confini del Mondo; la seconda settimana invece vedrà le Leggende ritornare nel Canyon dei Re. Armatura Evo – Si aggiunge all’arsenale di Apex, la nuova Armatura Evo che diventa sempre più potente ogni volta che le Leggende infliggono danno ai nemici, diventando così anche più determinante di un’ Armatura Epica. L’Armatura Evo cambia colore man mano che i giocatori avanzano nel gioco, aiutando però in questo modo gli avversari ad identificarli.

– Si aggiunge all’arsenale di Apex, la nuova Armatura Evo che diventa sempre più potente ogni volta che le Leggende infliggono danno ai nemici, diventando così anche più determinante di un’ Armatura Epica. L’Armatura Evo cambia colore man mano che i giocatori avanzano nel gioco, aiutando però in questo modo gli avversari ad identificarli. Pacchetti Apex Assimilazione – Ottieni un set di 24 accessori a tempo limitato, in aggiunta a 6 personaggi leggendari + skin arma e 12 accessori epici. I Giocatori possono ottenere questi nuovi accessori acquistandoli direttamente in gioco attraverso Monete Apex, Combinando Metalli o possono essere sbloccati casualmente attraverso i Pacchetti Apex dell’Evento.

– Ottieni un set di 24 accessori a tempo limitato, in aggiunta a 6 personaggi leggendari + skin arma e 12 accessori epici. I Giocatori possono ottenere questi nuovi accessori acquistandoli direttamente in gioco attraverso Monete Apex, Combinando Metalli o possono essere sbloccati casualmente attraverso i Pacchetti Apex dell’Evento. Set Cimelio di Famiglia Octane – I giocatori che conquisteranno tutti i 24 accessori dell’evento Falla nel Sistema riceveranno gratuitamente il set Cimelio di Famiglia Octane

L’evento a tempo di Apex Legends si terrà dal 3 al 17 marzo su tutte le piattaforme.