Ever Forward è il nuovo puzzle game dagli autori di My Time at Portia

Pathea Games, lo studio dietro My Time at Portia, ha annunciato Ever Forward, un adventure puzzle game in arrivo su PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam a maggio.

Qui sotto il nuovo trailer:

Ever Forward narra la storia di Maya. Maya è persa in uno strano mondo misto tra realtà e immaginazione. Da sola dovrà confrontarsi con la sua disperazone mentre si avventura nel nuovo mondo in cerca delle sue memorie perdute. I giocatori dovranno usare le loro abilità di osservazione e intelligenza per risolvere enigmi così da ricomporre i misteri del passato di Maya e i segreti oscuri che ha sepolto.

Ever Forward sarà disponibile a maggio su PC, Switch, Xbox One e PS4.

