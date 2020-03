DOOM Eternal: un lungo video dedicato alla Battlemode

In occasione del PAX East che si è tenuto la scorsa settimana in quel di Boston, Bethesda e id Software hanno presentato in dettaglio la Battlemode di DOOM Eternal.

Nel corso della presentazione sono stati rivelati nuovi dettagli su questa modalità multiplayer asimmetrica di DOOM Eternal, la quale mette un giocatore che impersona il Doom Slayer contro altri due utenti che controllano altrettanti demoni. Il filmato che trovate qui in alto presenta il commento dell’executive producer Marty Stratton e del game director Hugo Martin.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile dal 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.