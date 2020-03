Need for Speed Heat: disponibile il nuovo aggiornamento di marzo

Da oggi è disponibile il nuovo aggiornamento di Need for Speed Heat che mette a disposizione dei giocatori nuove macchine da personalizzare e da mettere a punto per oltrepassare il limite.

Le nuove macchine saranno disponibile presso il Mercato Nero. Questo Pacchetto Macchina include macchine gratuite e a pagamento, nuovi set sfida e nuovi ricambi e personalizzazioni.

Durante le Consegne al Mercato Nero, i giocatori incontreranno Raziel – un rivenditore illegale di auto che darà la possibilità di ottenere due tipologie di auto: la prima sarà ottenibile gratuitamente e consisterà in varianti di macchine già esistenti, la seconda invece consisterà in nuove macchine acquistabili. Per ottenerle basterà poi dirigersi a Port Murhy e prelevarle da un container. Così facendo comincerà una breve storia in cui Raziel chiederà al giocatore di fargli alcuni favori in cambio di ricompense. Completando tutte le sfide si otterranno nuovi ricambi e nuove personalizzazioni estetiche, abbigliamento per i personaggi e nuovi effetti per la macchina. I giocatori durante il viaggio scopriranno anche nuovi eventi accessibili solo una volta completata la sfida del Mercato Nero.

Sono stati inoltre aggiunti diversi miglioramenti, e a fine gennaio è stato introdotto un aggiornamento che ha aggiunto la possibilità di giocare con il proprio volante, la chat radiale e l’opzione Chiavi della Mappa, a pagamento, per rivelare istantaneamente le posizioni sulla mappa in-game di oggetti da collezione, attività e stazioni di servizio.