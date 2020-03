PS2 compie vent'anni, Subito celebra il traguardo con alcune curiosità

PlayStation 2 è ad oggi la console più venduta di sempre, una console che ha caratterizzato gli anni 2000 con 150 milioni di giocatori in tutto il mondo e che oggi celebra i suoi vent’anni di vita.

Per festeggiare questo importante traguardo, il famoso sito di compravendita Subito.it ha snocciolato alcune curiosità analizzando l’andamento delle ricerche relative alla console (inclusi giochi e accessori) che negli ultimi due mesi sono state oltre 60.000. Complice forse l’anniversario, PS2 mantiene un forte fascino che resiste nel tempo, e che più in generale riguarda tutta la famiglia Playstation. Basti pensare che la sorella minore PS4 è al 10° posto tra le parole più cercate in assoluto su Subito nel 2019.

Attualmente sono circa 2.500 gli oggetti in vendita tra console e relativi giochi e accessori. Vere e proprie chicche e oggetti da collezione, se consideriamo che questa console ha terminato la propria produzione nel 2012 e dal 2018 non è più possibile usufruire del servizio di assistenza e riparazione ufficiale. Tra gli oggetti presenti su Subito spicca ovviamente la console originale, caratterizzata da un design semplice ma distintivo, con prezzi che oscillano dai 50 ai 500 euro (se abbinata anche con altre console successive), spesso accompagnata ai giochi classici di cui è diventata un vero e proprio simbolo, come Grand Theft Auto: San Andreas, Guitar Hero, Final Fantasy X.

Tra i giochi si trovano invece prevalentemente stock interi che possono arrivare fino a 600 titoli con prezzi che sfiorano i 4.000 euro e dove al fianco dei grandi classici spiccano anche giochi meno ricercati come il survival horror Rule of Rose del 2006. Non mancano poi i complete pack come quello di Guitar Hero con gioco, chitarra, batteria e microfono, oltre a una selezione di controller DualShock 2.

Per i nostalgici della PlayStation 2 che però vogliono “passare oltre” senza rinunciare al brand e alle prestazioni del cuore, sulla piattaforma sono presenti ben 15.500 annunci relativi alla PlayStation 4, tra console originali e giochi. Anche qui, ampio spazio a stock di giochi e console originali, senza dimenticare le limited edition. Tra le più belle troviamo quella personalizzata di Spiderman, disponibile alla cifra di 400 euro, o il bundle dedicato a Metal Gear Solid V Phantom Pain, passando infine per la collector’s edition di Resident Evil 2.