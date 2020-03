Death Stranding: la versione PC ha una data d'uscita

Death Stranding sarà disponibile su PC a partire dal 2 giugno.

Qui sotto riportiamo il nuovo trailer pubblicato per l’occasione:

Già disponibile per PlayStation 4 da diversi mesi, Death Stranding vede protagonista Sam Bridges, interpretato da Norman Reedus, in viaggio attraverso una landa desolata popolata da misteriose creature spettrali. L’obiettivo è semplice, riconnettere un mondo sull’orlo del declino e salvare l’umanità per impedirne l’annientamento.

La versione PC include un elevato frame rate, la photo mode, il supporto per i monitor ultrawide e contenuti in-game tratti dalla serie Half-Life. Questi contenuti saranno inclusi sia nella versione Steam che quella Epic Games Store.

Una colonna sonora aggiornata con dieci tracce è inoltre inclusa con tutte le copie del gioco, così come un artbook digitale e alcuni oggetti cosmetici in-game che andranno a sbloccarsi durante la progressione del gioco. Preacquistando il titolo sarà inoltre possibile ricevere ulteriori oggetti cosmetici e alcuni wallpaper in HD per il nostro PC.

Death Stranding è disponibile per il preacquisto su Steam ed Epic Games Store al prezzo di 60 €.

Fonte