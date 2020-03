Halo: Combat Evolved Anniversary sta per tornare su PC

Pare proprio che Microsoft si starebbe preparando al lancio di Halo: Combat Evolved Anniversary su PC, almeno stando al teaser diffuso poche ore fa attraverso Twitter.

Quella di stuzzicare i fan di Master Chief nelle vicinanze del lancio è una strategia già applicata in passato dalla Casa di Redmond giacché un video simile a quello che trovate qui in alto venne pubblicato pochi giorni prima dell’arrivo di Halo: Reach (qui la nostra recensione) su PC. Ora la versione remasterizzata del primo, storico Halo: Combat Evolved non dovrebbe essere lontana dalla pubblicazione.

A questo punto non ci resta che aspettare una comunicazione ufficiale a riguardo, sperando che l’attesa non sia lunga.