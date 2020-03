Destiny 2 dirà addio alle loot box a pagamento

Bungie ha annunciato che presto verranno rimosse le loot box a pagamento dall’offerta dell’Eververse di Destiny 2.

A farlo sapere è stato direttamente il game director Luke Smith, il quale ha spiegato che Bungie vuole che gli utenti sappiano esattamente cosa vanno ad acquistare con il loro denaro. Gli engrammi luminosi sono sostanzialmente la versione di Destiny 2 delle casse premio, i quali contengono esclusivamente oggetti di personalizzazione estetica. Da notare che questa tipologia di engrammi non verrà rimossa del tutto dal gioco: sarà sempre possibile ottenerli gratuitamente giocando, ma non verranno più venduti nell’Eververse in cambio di denaro reale.

Queste modifiche verranno introdotte già al lancio della prossima stagione, la Stagione dell’Intrepido, che prenderà il via dal 10 marzo.

