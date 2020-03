Mario Kart Tour: la modalità multiplayer è ufficialmente in arrivo

Dopo una lunga fase di testing, il multiplayer in tempo reale è ufficialmente in arrivo in Mario Kart Tour dall’8 marzo.

La nuova modalità permette finalmente di poter gareggiare contro altri giocatori online in tempo reale o contro i propri amici. Le gare multiplayer in tempo reale vanteranno set di regole che cambieranno giornalmente, mentre nelle gare contro i propri amici le regole potranno essere personalizzare a piacimento. Per accedere al multiplayer di Mario Kart Tour, come già precedentemente annunciato, i giocatori dovranno acquistare l’abbonamento Gold Pass per un ammontare di 4,99 € al mese. Il Gold Pass permette inoltre di accedere alle Gare Gold caratterizzate da veicoli più veloci. La modalità multiplayer supporta fino a otto giocatori.

Mario Kart Tour è disponibile su Android e iOS. Il gioco è un free-to-play ed è costantemente aggiornato con nuovi piloti, tracciati e veicoli.

Fonte