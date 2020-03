Serious Sam Collection approda oggi su Google Stadia

Google Stadia è stata assediata da polemiche per via della sua mancanza di titoli dal suo lancio sul mercato, tuttavia oggi arriva uno dei 120 giochi promessi in questo 2020, Serious Sam Collection.

Si tratta di una raccolta che comprende l’intera serie Serious Sam, ossia Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter, e Serious Sam 3: BFE. I tre classici vedono i giocatori coinvolti in frenetiche sparatorie in prima persona dove la velocità e i riflessi vestono un ruolo determinante. I giochi vantano inoltre armi devastanti ed esplosioni a gogo, il tutto rimasterizzato in alta definizione.

I tre giochi sono usciti rispettivamente nel 2001, nel 2002 e nel 2011. La raccolta è già uscita nel 2013 su Xbox 360.

Il trailer che trovate qui sopra mostra non solo la nuova grafica, ma anche la modalità co-op deathmatch in split-screen da 2 a 4 giocatori. Serious Sam Collection include anche i DLC Legend of the Beast e Jewel of the Nile.

La Serious Sam Collection è disponibile da oggi su Google Stadia.

