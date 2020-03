Rimosso dal commercio nell’estate scorsa probabilmente per problemi legati alla licenza, DuckTales Remastered è ora tornato in vendita su tutti gli store digitali delle piattaforme supportate.

Capcom ha infatti annunciato che il platform sviluppato da WayForward è ora nuovamente disponibile su PC tramite Steam, Wii U, PS3, Xbox 360 e Xbox One, in quest’ultimo caso grazie alla funzione di retrocompatibilità.

Condividi con gli amici Inviare