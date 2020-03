Castlevania: Symphony of the Night approda su Android e iOS

Konami ha annunciato la disponibilità dell’indimenticabile Castlevania: Symphonuy of the Night sui dispositivi Android e iOS.

La versione mobile può contare sulle seguenti caratteristiche:

Completo supporto per il controller

Possibilità di riprendere il gameplay da diversi salvataggi

Obiettivi come riconoscimento per le dure battaglie affrontate

Disponibile in sei lingue: Italiano, Inglese, Giapponese, Tedesco, Francese e Spagnolo

Castlevania: Symphony of the Night è disponibile per dispositivi mobile, tramite App Store e Google Play Store, al prezzo di € 3,49.