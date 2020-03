Curse of the Dead Gods uscirà anche su PS4 e Xbox One

Annunciato il mese scorso e approdato ieri su Steam in Accesso Anticipato, Curse of the Dead Gods uscirà prossimamente anche su PS4 e Xbox One.

A darne notizia ci ha pensato il publisher, Focus Home Interactive, il quale ha reso noto che questo action di stampo roguelike in lavorazione presso Passtech Games sarà disponibile su console una volta terminato il periodo di Accesso Anticipato su PC. Secondo la tabella di marcia stilata dagli sviluppatori, la versione completa di Curse of the Dead Gods dovrebbe vedere la luce su Steam entro la fine dell’anno, dunque è probabile che in quel periodo venga pubblicata anche su PS4 e Xbox One.