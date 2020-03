Star Wars Project Maverick è stato avvistato su PlayStation Network

Un nuovo gioco di Star Wars non ancora annunciato in via ufficiale da Electronic Arts è stato avvistato oggi sull’account Twitter “PSN releases”, un account gestito da un bot che monitora le nuove uscite PlayStation 4 su PlayStation Network. A quanto pare il titolo in questione si chiamerebbe Star Wars: Project Maverick.

Il titolo è stato aggiunto sul PSN con il nome di Maverick, ma è stato associato ad un artwork che fe pensare unicamente ad un potenziale nuovo titolo legato al franchise di Star Wars. L’immagine in questione rivela uno Star Destroyer Imperiale solitario e una piccola flotta di X-Wing, implicando che il progetto possa essere ambientato nella stessa era della trilogia classica.

A quanto pare il setting usato per la battaglia aerea è Mustafar, il pianeta vulcanico santuario di Darth Vader. Mustafar è comparso per la prima volta nel film Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith, ed è apparso anche in svariati film e serie animate.

Ricordiamo che al momento secondo alcuni rumor sarebbero due i progetti in cantiere legati a Star Wars: un sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order in sviluppo da Electronic Arts, e un titolo più piccolo realizzato da EA Motive, co-sviluppatore di Star Wars: Battlefront 2.

Che Project Maverick appartenga a uno di questi due progetti? Questo non c’è dato saperlo.

A questo punto non ci resta che attendere maggiori dettagli in proposito.

Fonte

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020