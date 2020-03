L.A. Noire The VR Case Files si aggiorna su PC

Rockstar Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di L.A. Noire The VR Case Files. Stando al comunicato, l’aggiornamento porta i contenuti esclusivi PlayStation VR su PC.

In particolare i giocatori PC potranno provare tre nuovi mini giochi: Shooting Galleries, Boxing e Speedcar Racing. In aggiunta, la patch migliora il supporto per i visori Valve Index, Vive Pro, Vive Pro Eye, Vive Cosmos e Oculus Rift S VR.

Come sempre il client di Steam scaricherà in automatico l’aggiornamento al prossimo avvio.

Fonte