L'E3 2020 è a rischio a causa del Coronavirus

L’epidemia di Coronavirus che sta colpendo non solo l’Italia ma anche il resto del mondo rischia di causare la cancellazione, o al più il rinvio dell’E3 2020.

L’ESA, l’ente che si occupa di organizzare la manifestazione più importante dell’industria dei videogiochi, ha diffuso un comunicato con il quale fa sapere che sta monitorando attentamente la situazione al fine di muoversi di conseguenza. Da notare che al momento non è stata intrapresa alcuna azione, dunque per ora l’E3 2020 si farà, ma lo stato della California e la citta di Los Angeles hanno appena dichiarato lo stato di emergenza in modo tale da mettere in atto misure aggiuntive per contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, meglio conosciuto come Coronavirus, e ciò potrebbe avere ripercussioni anche sulla kermesse.

L’ESA fa sapere che continuerà a valutare tutti gli sviluppi futuri della situazione per tenere aggiornati i partner.

