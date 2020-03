The Division 2 è in dirittura di arrivo su Google Stadia

Ubisoft ha annunciato che The Division 2 sta per essere pubblicato su Google Stadia.

La compagnia francese ne ha rivelato la data di uscita, il prossimo 17 marzo, facendo sapere che non solo il gioco base, ma anche la recente espansione Warlords of New York saranno disponibili sulla piattaforma di streaming targata Google.

Non è tutto perché tale versione del gioco supporterà la progressione cross-platform e il multiplayer cross-play tra Stadia e PC. Ciò significa che tutti i progressi accumulati sulla versione PC potranno essere trasferiti su quella Stadia, e viceversa, mentre gli utenti delle due versioni si ritroveranno a condividere gli stessi server.

