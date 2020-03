Empire of Sin verrà pubblicato in formato fisico grazie a Koch Media

Paradox Interactive e Koch Media hanno oggi annunciato che entrambe le società estendono la loro partnership esistente per pubblicare Empire of Sin di Romero Games in versione fisica.

Empire of Sin è un gioco di strategia basato sui personaggi ambientato nella Chicago degli anni ’20, sviluppato da Romero Games e dal Lead Designer, Brenda Romero (Jagged Alliance).

In Empire of Sin, i giocatori costruiscono il proprio spietato impero del crimine nei panni di uno dei 14 boss che si sfidano a gestire il malvagio inferno del crimine organizzato in città. Con condizioni di partenza generate casualmente, i giocatori dovranno adattarsi per sopravvivere e fare tutto il necessario per superare in astuzia e sopravvivere agli avversari.

Empire of Sin sarà disponibile al lancio presso rivenditori selezionati per PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac e Nintendo Switch.