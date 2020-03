Ghost of Tsushima ha una data d'uscita, svelata la Collector's Edition

A sorpresa, Sony e Sucker Punch hanno svelato la data d’uscita ufficiale dell’atteso Ghost of Tsushima affiancata da un nuovissimo Story Trailer. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 il 26 giugno 2020.

Trovate il nuovo video qui sotto:

Per l’occasione Sony e Sucker Punch hanno svelato anche le quattro edizioni speciali che accompagneranno il lancio del gioco. Partiamo dalla più succosa, la Collector’s Edition di Ghost of Tsushima includerà al prezzo di 169,99 dollari il gioco, diversi oggetti fisici tra cui la replica della maschera del protagonista e svariati contenuti digitali in-game. La Digital Deluxe Edition costerà 69,99 dollari e includerà alcuni contenuti digitali in-game, un tema dinamico e un art book digitale. La Special Edition (69,99 dollari) oltre agli stessi bonus digitali della precedente edizione includerà una steelbook da collezione. Ovviamente il gioco verà venduto anche in versione liscia al prezzo di 59,99 dollari.

Chi prenoterà una qualsiasi edizione di Ghost of Tsushima otterrà un avatar del personaggio principale, la colonna sonora digitale e un tema dinamico per PS4.

Fonte