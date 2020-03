Cloudpunk: annunciata con un trailer la data di uscita per PC

Ion Lands ha confezionato un nuovo trailer di Cloudpunk con il quale ne viene annunciata la data di uscita per PC.

In Cloudpunk avremo l’opportunità di vestire i panni di un fattorino impegnato a svolgere consegne in lungo e in largo all’interno di una città futuristica, incontrando tanti personaggi, tutti diversi, tra cui androidi, intelligenze artificiali e umani senza scrupoli, appartenenti a tutte le classi sociali. Il gioco proporrà un sistema di scelte e conseguenze che andranno a impattare sullo svolgimento della trama e avranno un effetto duraturo sugli abitanti di una città immersa in un mondo di cospirazioni aziendali, hacker e IA criminali.

Cloudpunk sarà disponibile su PC tramite Steam dal prossimo 23 aprile, mentre approderà su PS4, Xbox One e Nintendo Switch entro fine anno.