GWENT: la Closed Beta su Android è in arrivo settimana prossima

CD PROJEKT RED ha aperto le registrazioni per la closed beta di GWENT: The Witcher Card Game su Android.

Il titolo sarà disponibile per la prova sulla piattaforma la prossima settimana.

La closed beta inizierà martedì 10 marzo e i posti saranno limitati. Chiunque disponga di un account GOG.COM e Google Play può registrarsi per partecipare al test.

I partecipanti potranno provare tutte le modalità e le funzionalità di GWENT. I progressi fatti in beta si trasferiranno all’account GOG.COM usato per accedervi. Sarà dunque possibile portare con sè i propri progressi nela versione completa su Android e anche su PC e iOS (purchè connesse allo stesso account) e viceversa.

Maggiori dettagli riguardanti la beta sono disponibili sul sito di registrazione dedicato.

GWENT è attualmente disponibile su iOS e PC. La versione Android verrà lanciata ufficialmente il 24 marzo. I giocatori possono pre-registrarsi su Google Play per ricevere una ricompensa unica: l’avatar Golem Imperiale.