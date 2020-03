One Piece Pirate Warriors 4: un trailer dedicato a Cavendish

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per One Piece: Pirate Warriors 4 dedicato a Cavendish.

Il bellissimo spadaccino biondo si unisce al roster di personaggi giocabili di Pirate Warriors 4. Cavendish è abile sia in aria che a terra grazie alla sua notevole velocità e alla lunghezza della sua lama. Al momento opportuno può trasformarsi nel suo alter-ego Hakuba che vanta di una velocità superiore con cui può affettare gran numeri di nemici in una volta sola.

One Piece: Pirate Warriors 4 sarà disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC dal 27 marzo in America ed Europa.

Fonte