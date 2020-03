Bleeding Edge: svelato Mekko il delfino tecnologico

Bleeding Edge, il nuovo action multiplayer di Ninja Theory, vanterà un personaggio giocabile decisamente bizzarro, Mekko il delfino.

Palesemente un ironico rimando al buon Ecco the Dolphin per Sega Mega Drive, Mekko è un delfino al controllo di un mech tentacolare. Oggetto di orribili esperimenti genetici prima di Bleeding Edge, Mekko ora consapevole che non tutti gli umani sono cattivi combatte al loro fianco usando un gigantesco mech.

Mekko si unisce al roster di Bleeding Edge come personaggio tank. Le sue abilità coinvolgono principalmente il suo scudo che genera sfere di energia quando assorbe danno. Mekko può sfruttare queste sfere per alterare alcune delle sue abilità.

Ad esempio Mekko può assorbire il danno di un alleato e donargli anche uno scudo se l’abilità è potenziata con una sfera, oppure può travolgere i nemici e se potenziato generare salute lungo il tragitto. Le Special di Mekko non possono essere potenziate, tuttavia possono rivelarsi davvero devastanti; Sonic Barrage permette di scatenare una serie di onde sonore contro i nemici sbalzandoli e infliggendo danni pesanti, Exclusion Bubble va a rendere inerme temporanemente un personaggio intappolandolo in una bolla d’acqua, quest’ultima può essere però distrutta dai suoi alleati.

Un personaggio decisamente anomalo, ma allo stesso tempo molto interessante, non vediamo l’ora di provarlo!

Bleeding Edge è attualmente in fase closed beta. Il gioco sarà pubblicato il 24 marzo su PC e Xbox One.

Fonte