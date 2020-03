Everspace 2: rinviata l'uscita su Steam in Accesso Anticipato

Rockfish Games ha annunciato di aver spostato l’uscita di Everspace 2 su Steam in Accesso Anticipato da settembre al successivo mese di dicembre.

Lo studio di sviluppo ha spiegato molto candidamente di aver modificato la tabella di marcia per non scontrarsi direttamente con Cyberpunk 2077 e Outriders, entrambi in uscita a settembre ed entrambi affini al pubblico a cui si rivolge anche Everspace 2. Ciò ha significato anche uno spostamento delle finestre in cui si terranno la closed alpha e la closed beta, ora programmate rispettivamente per la fine di maggio e di agosto.

Rockfish Games fa sapere, infine, che il tempo di sviluppo aggiuntivo consentirà di introdurre più contenuti all’interno della build che verrà data in pasto agli utenti a dicembre.

