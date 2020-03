Resident Evil Resistance potrebbe includere le loot box

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete nelle scorse ore, Resident Evil Resistance potrebbe includere un sistema di loot box da acquistare spendendo la valuta di gioco.

Lo veniamo a sapere grazie a un report pubblicato sulle colonne di Game Revolution: qui scopriamo che le casse dovrebbero includere solamente materiale di personalizzazione estetica, come skin, emote e spray, dunque nulla che possa avere un impatto sul gameplay. Da notare che al momento non si sa se la valuta di gioco sia acquisibile in-game oppure acquistabile con denaro reale. Restiamo dunque in attesa di notizie ufficiali da parte di Capcom.

Vi ricordiamo, infine, che la modalità multiplayer Resistance sarà inclusa nel remake di Resident Evil 3, sugli scaffali dei negozi dal prossimo 3 aprile.

Condividi con gli amici Inviare