Il PC Engine Core Grafx Mini è stato rinviato a causa del Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta avendo ovvie ripercussioni anche sull’industria dei videogiochi: tra manifestazioni cancellate e studi che chiudono momentaneamente, ora arriva la notizia del rinvio del lancio del PC Engine Core Grafx Mini.

Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente Konami, responsabile della distribuzione del prodotto a livello mondiale, che dalle colonne di Kotaku fa sapere di aver avuto problemi con l’approvvigionamento del prodotto. La compagnia giapponese spiega che a causa del contagio da Coronavirus è stata interrotto interrotto il processo di produzione e spedizione in Cina, dunque sarà impossibile far arrivare il prodotto sul mercato entro il prossimo 19 marzo, data di lancio del PC Engine Core Grafx Mini in tutto il mondo.

A questo punto, data l’incertezza dell’intera situazione, Konami non ha saputo fornire una data di uscita alternativa. Restiamo dunque in attesa di ulteriori notizie a riguardo.

