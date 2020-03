Paper Beast uscirà su PlayStation VR a fine mese

Lo studio indipendente Pixel Reef ha annunciato che Paper Beast, il suo nuovo gioco di esplorazione e avventura in VR, uscirà il 24 marzo per PlayStation VR.

Qui sotto il trailer della data d’uscita:

Il nuovo gioco di Eric Chahi, lo sviluppatore che ha creato Another World, Heart of Darkness e From Dust, è un’odissea onirica in cui i giocatori sono invitati a scoprire un ecosistema selvatico simulato, originato da dati Internet perduti.

In questo inesplorato mondo artificiale, i giocatori dovranno creare delicati legami con le esotiche, affascinanti e toccanti creature che lo abitano per risolvere rompicapi ambientali e svelare i misteri del gioco.

Paper Beast è stato progettato da cima a fondo per la realtà virtuale: sperimentando e interagendo con l’ambiente, i giocatori comprenderanno il funzionamento di questo mondo misterioso grazie alle conseguenze in tempo reale delle loro azioni.

Paper Beast offre due modalità di gioco: nella modalità avventura, il giocatore potrà esplorare un mondo fantastico e abitato da affascinanti creature, mentre nella modalità sandbox avrà a disposizione uno spazio di sperimentazione praticamente infinito.

In quanto primo esploratore di questa terra incontaminata, il giocatore scoprirà che l’interazione con le creature è il fulcro dell’esperienza di gioco. Andando avanti, la collaborazione con le forme di vita si rivelerà fondamentale per modellare l’ambiente al fine di superare ostacoli o risolvere puzzle ambientali.

La modalità sandbox offre un’esperienza di gioco in stile god game, incentrata in gran parte sulla sperimentazione e sull’ecosistema. Il giocatore potrà manipolare il terreno, modificare il clima e interagire con piante e creature. Tutte le conseguenze sono calcolate in tempo reale dal notevole motore fisico di Paper Beast.