Worms 2020 è il nuovo gioco della serie in sviluppo da Team17

Team17 ha annunciato i lavori su un nuovo titolo di Worms, storico franchise per cui lo sviluppatore è noto.

Purtroppo il team non ha rivelato dettagli in proposito, ma in compenso ha pubblicato un breve teaser trailer che trovat qui sotto:

Il gioco pare chiamarsi semplicemente Worms 2020, ma probabilmente potrebbe trattarsi di un titolo provvisorio. Non sappiamo per ora se il nuovo Worms sarà strutturato in 3D o se tornerà al caro vecchio 2D come i primi capitoli, nè tantomeno su quali piattoforme verrà lanciato.

Noi ci aspettiamo senz’altro un nuovo Worms carico di umorismo come da copione per la serie, e a giudicare dal teaser il ritorno di armi classiche come la mazza da baseball e la leggendaria bomba santa.

