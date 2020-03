Call of Duty Warzone si mostra in un nuovo trailer di gameplay

Oggi Activision annuncia Call of Duty Warzone, una nuovissima esperienza – per la prima volta completamente free-to-play – ispirata a Modern Warfare.

Qui sotto il trailer ufficiale pubblicato per l’occasione:

In arrivo domani, 10 marzo, Warzone offre una nuova esperienza di gioco free-to-play con il caratteristico combattimento di Call of Duty per un massimo di 150 giocatori, ambientata in un mondo enorme, pieno di esplorazioni e scoperte.

I giocatori che non conoscono Call of Duty potranno provare la modalità allenamento per apprendere le meccaniche di base e affinare le proprie abilità prima di lanciarsi in partite Battle Royale online complete.

Warzone è disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC.