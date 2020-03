Annunciato Panzer Dragoon: Voyage Record per la realtà virtuale

La software house giapponese Wildman ha annunciato Panzer Dragoon: Voyage Record (titolo non ancora ufficiale), un nuovo videogioco pensato esclusivamente per la realtà virtuale.

Stando alle parole degli sviluppatori, in Panzer Dragoon: Voyage Record avremo modo di rivivere alcuni episodi tratti da tutti i titoli del franchise targato SEGA, dal primo Panzer Dragoon, passando per Panzer Dragoon II Zwei, fino a Panzer Dragoon Saga. Il gioco permetterà di affrontare questi livelli da una prospettiva diversa, sfruttando le peculiarità dei visori per la realtà virtuale e sistemi di controllo alternativi.

Il gioco sarà disponibile nella primavera del 2021, tuttavia non si conoscono ancora le piattaforme e i visori supportati.

