Anno 1800: svelati i contenuti del Season 2 Pass

Ubisoft ha confezionato un nuovo video di Anno 1800 grazie al quale vengono elencati tutti i contenuti inclusi nel Season 2 Pass.

Nel corso dei prossimi mesi, il gestionale sviluppato da Blue Byte si arricchirà di tre DLC inediti con nuovi edifici, livelli residenziali e merci. Si parte il 24 marzo con la pubblicazione di Sede del Potere, che permetterà ai giocatori di erigere palazzi dai quali mettere in atto diverse tipologie di politiche. Raccolto Brillante arriverà in estate e si focalizzerà sulla meccanizzazione dell’agricoltura. Infine, Terra dei Leoni uscirà entro fine anno e sposterà l’azione in una nuova location: l’Africa.