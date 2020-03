Xbox Series X: nuovi dettagli tra pochi giorni

Microsoft ha fissato una serie di appuntamenti in diretta streaming per svelare nuovi dettagli circa Xbox Series X, Project xCloud e altri argomenti a tema gaming.

Si tratta di una parte delle conferenze che la Casa di Redmond avrebbe dovuto tenere in occasione della GDC 2020, rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus.

I panel in live streaming si terranno il 17 e il 18 marzo. In particolare, quello dedicato a Xbox Series X e a Project xCloud è fissato per le 19:40 di mercoledì 18 marzo: è dunque molto probabile che in quell’occasione vengano svelate ulteriori novità circa la prossima console Microsoft e il servizio di streaming della Casa di Redmond.

