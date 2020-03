Zombie Army 4: la prima missione della campagna Terror Lab è disponibile

La nuova campagna in tre parti di Zombie Army 4, Hell Cult, parte oggi con la prima missione dal nome Terror Lab su PC, PS4 e Xbox One.

Vediamo il trailer della missione:

In questa prima parte i giocatori dovranno infiltrarsi in uno strano laboratorio, mentre si faranno strada attraverso ricercatori zombificati e scoprire il motivo dietro la continua resurrezione dei morti.

A partire da oggi sono disponibili anche l’American Sea Captain Character, il PPSH Submachine Gun Bundle, il M1 Semi-auto Carbine Bundle, le Molten Lava Weapon Skins e il Classic Boris Outfit. Infine la missione Undead Wood Horde è gratuita per tutti ed è disponibile da oggi.

Per l’occasione Rebellion ha svelato anche la Roadmap per i prossimi contenuti della Season One tra cui nuovi personaggi, armi, skin e le due missioni restanti della mini-campagna Hell Cult.

Infine, Rebellion pubblicherà anche una nuova modalità gratuita, due mappe gratuite in Horde Mode e un ulteriore livello di difficoltà gratuito, tutto durante la Season One.

Il Season One Pass di Zombie Army 4 offre l’accesso a tutti i contenuti della Season One. È disponibile per l’acquisto ora ed è anche incluso in Zombie Army 4: Super Deluxe Edition. Il contenuto è disponibile per l’acquisto singolarmente.

In calce trovate la Roadmap completa.