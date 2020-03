2K e NFL insieme per produrre giochi sul football americano

2K Games ha fatto sapere di aver siglato una partnership con la NFL, la National Football League, per la produzione di videogiochi sul football americano. Da notare che l’accordo prevede la realizzazione di esperienze ludiche non simulative, probabilmente perché la licenza sui videogiochi simulativi resterà saldamente nelle mani di Electronic Arts, già impegnata a produrre la serie Madden.

“La NFL è uno dei brand più importanti e di successo nel mondo dello sport, nota per creare intrattenimento ad altissimo livello per i suoi fan,” dice David Ismailer, Presidente di 2K. “Siamo entusiasti di poter lavorare nuovamente con la NFL, grazie ad una partnership che vedrà interessati diversi titoli basati su divertimento, accessibilità ed esperienze social.”

“Espandere la presenza della NFL nel mondo dei videogiochi è diventato sempre più importante per la Lega, perchè intendiamo accrescere la nostra fanbase. Ricreare una partnership con 2K è stato un passo naturale in quella direzione,” dichiara Joe Ruggiero, Vice Presidente dei Prodotti di Consumo NFL.

2K Games rende inoltre noto che alcuni di questi progetti su licenza NFL sono già in sviluppo e vedranno la luce nel corso del 2021.

