In vista dell’imminente lancio, Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo video di Nioh 2 che mostra il filmato introduttivo dell’ultima fatica targata Team Ninja.

Il trailer illustra la spettacolare sequenza di apertura dell’action RPG in arrivo tra pochissimi giorni su PS4: la data di uscita è infatti fissata per il prossimo venerdì 13 marzo.

In caso vogliate saperne di più su Nioh 2, vi consigliamo di leggere la nostra recensione vergata dal sapiente Danilo Dellafrana.