Nintendo Switch Lite: la nuova versione color Corallo arriva in Europa

Giusto in tempo con le tiepide sfumature primaverili, Nintendo annuncia il nuovo color Corallo per la sua Switch Lite in arrivo in Europa il 24 aprile.

La gamma di colori di Nintendo Switch Lite prevede già il giallo, il turchese e il grigio e tra poco si aggiungerà anche una nuova colorazione corallo. Nintendo Switch Lite è pensata specificamente per il gioco in mobilità, rendendo più facile per i giocatori portare con sé, ovunque vadano, un’ampia collezione di giochi.

Nintendo Switch Lite ha i controlli integrati ed è più piccola di Nintendo Switch, ma permette comunque di giocare con tutti i giochi della vasta libreria Nintendo Switch che supportano la modalità portatile.

La nuova console Nintendo Switch Lite in color corallo arriverà in Europa il 24 Aprile.