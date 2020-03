The Elder Scrolls Online: il DLC Harrowstorm è ora disponibile

Oggi inizia ufficialmente l’avventura annuale interconnessa del Cuore oscuro di Skyrim su console con la pubblicazione da parte di ZeniMax Online Studios del nuovo DLC di The Elder Scrolls Online: Harrowstorm.

Qui sotto il trailer di lancio:

Il DLC preparerà gli eventi del prossimo capitolo Greymoor e presenta due dungeon impegnativi: Unhallowed Grave e Icereach. Inoltre, sono state implementate le migliorie alle prestazioni previste con l’aggiornamento 25.

Harrowstorm è solo l’inizio dell’avventura annuale del Cuore oscuro di Skyrim. Greymoor porterà i giocatori a Skyrim occidentale, la ghiacciata patria dei nord, e nelle profondità della caverna a lungo dimenticata di Blackreach, ampliata rispetto a quella già visitata in The Elder Scrolls V: Skyrim, per combattere contro mostri sinistri e andare alla scoperta dei segreti del Cuore oscuro di Skyrim.