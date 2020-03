Limited Run Games avrà la sua conferenza stampa per l'E3 2020

Limited Run Games, il distributore di giochi fisici che è stato il primo ad annunciare la sua conferenza stampa per l’E3 2020, continua ancora con la sua presentazione “totalmente live” nonostante la recente cancellazione dell’evento.

La compagnia si è rivolta a Twitter per confermare che “lo spettacolo deve continuare” e ha dichiarato che Limited Run Games Live, il terzo live streaming E3 della compagnia, si terrà l’8 giugno. Si dice che includa “i più grandi annunci nel futuro dei giochi fisici” e sarà pubblicato sul canale Twitch ufficiale di LRG.

Mentre il livestream di LRG è confermato, il distributore di giochi fisici non è l’unica azienda a guardare le esperienze digitali al posto di una presentazione fisica ora che l’E3 2020 è stato cancellato a causa del coronavirus (COVID-19). Il capo di Xbox Phil Spencer ha dichiarato che la società terrà un “evento digitale Xbox”, mentre Ubisoft sta esplorando “altre opzioni per un’esperienza digitale” per portare le notizie direttamente ai suoi fan. L’ESA stessa, l’organizzazione responsabile della fiera annuale, ha dichiarato che l’E3 2020 potrebbe continuare come “esperienza online”.

Sebbene l’E3 2020 stia prendendo un anno di pausa, l’ESA intende riportare l’evento il prossimo anno. Quando l’E3 tornerà nel giugno 2021 sarà “un evento reinventato che riunirà fan, media e industria in una vetrina che celebra l’industria mondiale dei videogiochi”, secondo l’ESA.

Fonte

#E3Cancelled, but the show must go on!

Join us for #LRG3, our third totally-live, totally-bitchin press conference for the biggest announcements in the future of physical video games: June 8th at 3pm ET on https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/HbfCN6w13W

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 11, 2020