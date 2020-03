Mortal Kombat 4 torna su PC tramite GOG.com

Mortal Kombat 4 torna oggi su PC su GOG.com.

Non è uno tra i Mortal Kombat che viene ricordato con più affetto, ma oltre ad essere il primo gioco 3D della serie, contiene una serie di primati che sono proseguite attraverso i giochi moderni. Mortal Kombat 4 è stato anche il primo della serie a lanciare armi nel mix, oltre a poter interagire con alcuni elementi dello sfondo.

Per quanto riguarda il ritorno al passato, Mortal Kombat sta per ottenere un nuovo adattamento animato, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge e a giudicare dal trailer pubblicato di recente sembra essere un tripudio di violenza. Classificato come R il film sarà disponibile in digitale dal 12 aprile.

