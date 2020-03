Warner Bros avrebbe dovuto tenere la sua prima conferenza all'E3 2020

Come saprete, l’E3 2020 è stato cancellato a causa della pandemia da Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo, dunque tutte le conferenze previste in occasione della kermesse losangelina sono state annullate o trasformate in eventi digitali. Stando a quanto riportato da Jason Schreier su Kotaku, però, tra le vittime collaterali della cancellazione dell’E3 2020 ci sarebbe anche la conferenza di Warner Bros. Interactive Entertainment.

Il publisher americano avrebbe dovuto tenere la sua prima press conference in assoluto proprio tra pochi mesi, ma purtroppo la cancellazione dell’evento si è messa di traverso. A quanto pare, Warner Bros. Interactive Entertainment avrebbe dovuto sfruttare il palcoscenico di Los Angeles per presentare ufficialmente il prossimo videogioco della saga Batman Arkham, un titolo a tema Harry Potter, e il nuovo progetto di Rocksteady.

A questo punto bisognerà capire se anche Warner Bros. punterà su un evento digitale trasmesso in streaming, o se questi progetti verranno annunciati in un altro modo.

