Call of Duty: Warzone a quota 6 milioni di giocatori in un giorno

Ottimo debutto per Call of Duty: Warzone, lo sparatutto free-to-play di stampo battle royale targato Activision. Il videogioco lanciato martedì scorso sul mercato ha già attirato a sé oltre 6 milioni di giocatori nelle prime ventiquattro ore dalla pubblicazione.

Si tratta di un risultato di gran lunga superiore a quanto fatto registrare da uno dei suoi diretti concorrenti, Apex Legends, nello stesso periodo di riferimento. La battle royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment, infatti, raggiunse solo (si fa per dire) 2,5 milioni di utenti nel primo giorno di lancio, arrivando a 25 milioni di giocatori nella prima settimana.

A questo punto bisognerà vedere quanti utenti riuscirà ad attrarre a sé Call of Duty: Warzone nella prima settimana, e soprattutto se questi giocatori rimarranno attivi lungo le settimane e i mesi successivi.

Condividi con gli amici Inviare