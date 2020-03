eFootball PES 2020: in arrivo l'aggiornamento UEFA Euro 2020

Konami ha annunciato la data di pubblicazione dell’aggiornamento UEFA Euro 2020 per eFootball PES 2020.

Questo update sarà gratuito per tutti i possessori del gioco e sarà disponibile a partire dal prossimo 30 aprile su tutte le piattaforme, quindi su PC, PS4 e Xbox One. L’aggiornamento includerà il Torneo UEFA Euro 2020, tutte le 55 le nazionali UEFA, le divise di gioco aggiornate e lo Stadio di Wembley.

La compagnia giapponese fa inoltre sapere che in quella data sarà disponibile anche un’edizione fisica limitata per PS4 dedicata proprio a UEFA Euro 2020.

