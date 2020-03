Another World e Flashback stanno per tornare insieme per la prima volta

Another World e Flashback, due classici d’avventura che hanno segnato la storia del videogioco, stanno per tornare per la prima volta insieme su Nintendo Switch e PlayStation 4.

Inizialmente prevista per lo scorso novembre, la raccolta sarà disponibile in Europa a partire dal 16 aprile 2020, questa edizione speciale conterrà:

La Colonna Sonora originale di entrambi I giochi

Due cartoline di Another World e 2 cartoline di Flashback

Cover reversibile

Entrambi i titoli godranno di alcuni contenti aggiuntivi, grafica in alta definizione e colonna sonora rimasterizzata.

La compilation Another World e Flashback sarà disponibile in Europa a partire dal 16 aprile 2020 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.