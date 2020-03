Control: l'espansione The Foundation ha una data di uscita

Remedy Entertainment ha annunciato la data di uscita di The Foundation, la prima espansione di Control.

Questo DLC ci porterà di nuovo all’interno della Oldest House, alla ricerca della responsabile delle operazioni Helen Marshall, scomparsa improvvisamente durante l’avventura principale.

The Foundation sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 26 marzo. Control riceverà una seconda espansione intitolata AWE che dovrebbe avere dei collegamenti con il franchise di Alan Wake; questo DLC verrà pubblicato entro la prima metà dell’anno.

Condividi con gli amici Inviare