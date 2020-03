Langrisser I & II è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

NIS America ha confezionato e diffuso il trailer di lancio di Langrisser I & II per celebrarne la pubblicazione odierna su PC, PS4 e Nintendo Switch.

La raccolta contenente questi due grandi classici remasterizzati è stata recensita dal nostro Simone Rampazzi, che ha definito così l’opera “Al prezzo di offerta per la versione retail potete portarvi a casa due titoli avvincenti, che sapranno accompagnare doverosamente i vostri pomeriggi per un buon quantitativo di ore.” In caso vogliate saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione completa di Langrisser I & II.