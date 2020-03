Pokémon GO cambia per incentivare i giocatori a restare a casa

Mentre la pandemia COVID-19 si diffonde in tutto il mondo, intere aziende e industrie si stanno muovendo per aggirare in qualche modo la minaccia. Nel caso di Pokémon GO, un gioco che normalmente richiede di uscire nel mondo reale e radunarsi attorno ai punti di interesse, Niantic cambierà temporaneamente vari meccanismi per aumentare la sicurezza dei suoi giocatori.

In una dichiarazione a Polygon, un rappresentante di Niantic ha dichiarato che lo studio sta attualmente “dando la priorità agli aggiornamenti delle funzionalità e delle esperienze di Pokémon GO che possono essere vissute in contesti individuali”. In particolare, il gioco aumenterà gli habitat in modo che gli allenatori possano vedere più mostri nelle vicinanze mentre giocano vicino a casa.

I pacchetti di incenso, che aumentano lo spawn dei mostri, beneficiano anche di uno sconto del 99% – e quando sono attivi, ora durano un’ora.

Le incubatrici, che chiedono ai giocatori di accumulare un certo numero di passaggi prima di schiudere le uova contenenti Pokémon, ora saranno più efficaci. “Ora gli allenatori possono schiudere le uova due volte più velocemente”, ha detto Niantic.

Infine, i PokéStop dropperanno regali con più frequenza. Tutti questi cambiamenti entrano in vigore immediatamente e continueranno fino a “ulteriore avviso”, ha detto Niantic a Polygon. Oltre a queste modifiche, Niantic ha già posticipato la sua Abra Community Day precedentemente pianificata, insieme ad altri eventi nel mondo reale . Gli eventi esistenti, come la prima stagione della Battle League del gioco, consentiranno ai giocatori di competere tra loro senza essere nello stesso posto, mentre l’imminente avventura di Ricerca Speciale che farà il suo debutto su Genesect richiederà attività che possono essere “completate dai singoli.”

“Abbiamo effettuato questi aggiornamenti sulla base dell’attuale situazione sanitaria globale, e incoraggiamo i giocatori a prendere decisioni su dove andare e cosa fare nell’interesse della loro salute e di quella degli altri”, ha riferito Niantic.

